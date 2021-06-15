2021/06/15 | 22:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ضبطت الاستخبارات العسكرية اعتدة وعبوات ناسفة في الرطبة بالانبار.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات :" بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ، ضبطت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية ٣ عبوات ناسفة مختلفة الانواع ومسطرتي تفجير ، وصاروخي قاذفة و٣ قنابر هاون 60 ملم و١٥٠ اطلاقة bkc مع الشريط وسبطانة احادية ١٤،٧ ملم ، في منطقة ملاشة جنوبي قضاء الرطبة بالانبار" ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط اعتدة وعبوات ناسفة في الرطبة بالانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط اعتدة وعبوات ناسفة في الرطبة بالانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).