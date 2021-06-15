ايران : نحن بانتظار موافقة العراق على إلغاء التأشيرات بين البلدين

2021/06/15 | 23:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سفير الجمهورية الاسلامية

الايرانية في بغداد "ايرج مسجدي"، ان

موضوع الغاء تاشيرات الدخول بين ايران

والعراق لا يقتصر على زيارة الاربعين

فقط؛ مضيفا : نحن حاليا بانتظار موافقة

الجانب العراقي ليتم تنفي

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