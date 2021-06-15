منتخب العراق الوطني يضرب موعدين عالميين في المونديال وأمم آسيا

2021/06/15 | 23:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب المنتخب الوطني العراقي، اليوم

الثلاثاء، موعدين في مونديال قطر 2022

والأمم الاسيوية.

وقد حجز المنتخب الوطني مقعديه على

الرغم من خسارته أمام إيران بهدف دون رد

في المباراة التي أقيمت على ملعب علي بن

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