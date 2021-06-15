الكتاب الخالد أنستليشن للفنان زياد جسام - جواد بشارة

2021/06/15 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة الكتاب الخالدعندما نشأ الحرف وولدت الكتابة في حضارة سومر في وادي الرافدين قبل خمسة آلاف سنة تقريباً، نمت بذرة الكتاب واختزنت معلومة المعرفة والتاريخ والتطور.



نشأ الكتاب وترعرع وتحول إلى سلاح لايقهر في وجه الجهل والتجهيل والقمع والتضليل.



انتبهت السلطات الشمولية والطغاة والأنظمة الديكتاتورية على مر العصور، إلى خطر الكتاب في خزن ونشر الحقائق وتعبئة وتوجيه الناس إلى طريق المقاومة ، فقاموا بإغ ......





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