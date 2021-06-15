إحياء الذكرى الـ 64 لتأسيس الحزب التقدمي في السليمانية

2021/06/15 | 23:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحيا اعضاء وكوادر للحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا، في مقر الحزب بمدينة السليمانية الذكرى السنوية الـ(64) لتأسيس الحزب.

وتم استقبال وفود عدد من الأحزاب الكوردستانية:

– وفد مكتب إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني، ضم كاروان أنور رئيس تحرير موقع PUKmedia ومحمد عثمان مسؤول المرصد وعدد من كوادر الاعلام.

– وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في إيران، ضم اسماعيل رحماني (ممثل الحزب في السليمانية)، وعدد من كوادر الحزب، وحمل معه باقة من الورد بهذه المناسبة، سلم الوفد برقية تهنئة بهذه المناسبة.

– وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني تقدمه سوران نوري (ممثل الحزب في السليمانية)، وحمل معه باقة من الورد بهذه المناسبة.

– وفد حزب جميعة كادحي كوردستان/ إيران، تقدمه عطا سقزي عضو المكتب السياسي للجمعية وممثل الحزب في السليمانية.

– وفد حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، تقدمه نوري سعيد ممثل الحزب في إقليم كوردستان، سلم الوفد برقية تهنئة بهذه المناسبة.

وبهذه المناسبة قام مكتب السليمانية للحزب الديمقراطي التقدمي بتكريم الرفيقة ليلى حسن تيلو، التي كانت في زيارة إلى مدينة السليمانية، وذلك وفاءاً لنضالها كإمرأة ناشطة بين صفوف الحزب لعشرات السنين، وتكريماً لتفانيها وتحملها مرارة النضال وصعوباته جنباً إلى جنب زوجها الرفيق عبد الحميد درويش خلال سنوات الملاحقة والسجن والنضال السري، وقد تمت مراسيم التكريم بحضور حشد من الرفاق في منظمة الحزب في السليمانية، حيث قلدها الرفيق علي شمدين (عضو المكتب السياسي للحزب، وممثله في إقليم كوردستان)، وسام مناضلي الحزب القدامي.

وفي الختام، توجه اعضاء وكوادر الحزب الديمقراطي التقدمي إلى مزار فقيد الامة الرئيس مام جلال في تلة دباشان بمدينة السليمانية لإلقاء التحية ووضع أكليل من الورد، تقديراً لعلاقات الصداقة العميقة التي كانت تجمعه والرفيق عبد الحميد درويش، ووفاءاً لدوره التاريخي في تشجيع المؤسسين ودعمهم للمبادرة إلى تأسيس الحزب وإعداد وثائقه وحشد الجماهير حوله.

PUKmedia

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