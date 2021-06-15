2021/06/15 | 23:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد القت الاستخبارات والأمن، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء في بغداد ونينوى والسليمانية.وقال بيان للاستخبارات، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذاً لتوجيهات المراجع بتكثيف الجهد الاستخباري لملاحقة العناصر المطلوبة للقضاء، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، من إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 3 مطلوبين للقضاء في بغداد ونينوى والسليمانية first appeared on النور نيوز.

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