"مشاكل تقنية" تتسبب بتعطيل رحلات شركة طيران أميركية

2021/06/15 | 23:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجهت خطوط "ساوث ويست" الجوية، تعقيدات يوم الثلاثاء بعد "مشاكل تقنية" تسببت بإيقاف رحلاتها، مساء الاثنين، عبر الولايات المتحدة.

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