أول تعليق من كاتانيتش بعد الخسارة أمام إيران

2021/06/15 | 23:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، الثلاثاء، ان اللاعبين قدموا ما عليهم، وسعيد بالتأهل الى الدور الثاني.

وذكر كاتانيتش في المؤتمر الصحفي بعد مباراة ايران، اليوم، (15 حزيران 2021): "انا سعيد بالتأهل الى الدور الثاني، اللاعبون قدموا ما عليهم وانا اشكرهم على ما بذلوه من جهد طيلة الفترة الماضية".

وأوضح ان "الوضع لم يكن طبيعيا منذ معسكر البصرة، وسوف أقوم بتأليف كتاب اشرح من خلاله تجربتي مع المنتخب الوطني وكيف ان احد الاندية المحلية قام بافشال معسكر الوطني قبل الدخول في التصفيات الاسيوية".

وخسر منتخبنا الوطني لكرة القدم امام نظيره الايراني بهدف دون رد في التصفيات الاسيوية المزدوجة لكرة القدم.

وسجل هدف المنتخب الايراني اللاعب سردار ازمون في الدقيقة الـ35 من زمن المبارة.

وبهذه النتيجة تصدر المنتخب الايراني المجموعة برصيد 18 نقطة، بينما جاء منتخبنا الوطني في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، كما ضمن صعوده الى الدور الثاني كأفضل منتخب يحتل المركز الثاني.

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