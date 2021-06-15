رغم الخسارة.. العراق يتأهل إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم

2021/06/15 | 23:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

تأهل المنتخب الوطني العراقي، الثلاثاء، إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، على الرغم من الخسارة في الجولة الأخيرة أمام إيران بهدف مقابل لاشيء.

ودخل المنتخب الوطني بخياري الفوز أو التعادل للحفاظ على الصدارة والتأهل مباشرة، لكن قدم أداء متواضعًا سهل على نظيره الإيراني انتزاع الصدارة.

وتمكن المنتخب الإيراني من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب سردار أزمون.

وحاول لاعبو المنتخب الوطني تدارك النتيجة في الشوط الثاني، لكنهم فشلوا في خلق فرص حقيقة على المرمى الإيراني، مقابل هجمات خطرة تصدى لها الحارس جلال حسن.

وتجمد رصيد المنتخب الوطني العراقي عند 17 نقطة، ليتأهل كأفضل 4 منتخبات ضمن المركز الثاني، مستفيدًا من خسارة الأردن أمام أستراليا.

وستقام قرعة التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم، يوم الخميس 24 حزيران/يونيو، لتوزيع 12 منتخبًا على مجموعتين.

ويتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما ينافس صاحبا المركز الثالث من كل مجموعة للوصول إلى الملحق.

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