الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبحث مع وزارة التربية برنامج تقييم الأداء المؤسسي

2021/06/15 | 23:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ بحث وزير التربية، حميد الدليمي، مع نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور جاسم الحلبوسي سبل دعم برنامج تقييم الأداء المؤسسي.وشدد الحلبوسي بحسب بيان الامانة العامة لمجلس الوزراء على ضرورة تهيئة مستلزمات الإدارة الناجحة التي ترتكز على القيادة والأداء المؤسسي للنهوض بواقع البلاد في مختلف القطاعات، ولاسيما القطاع التربوي والتعليمي باعتباره من القطاعات الرئيسة في بناء المجتمع، مؤكداً أهمية استحداث المشاريع التطويرية؛ لتحقيق الاستدامة والريادة في القطاعات التعليمية كافة.من جانبه بين الدليمي جملة من النقاط التي عدها نقاط ضعف أثرت على الأداء العام في المؤسسات التعليمية ، بينها الظروف الأمنية والصحية والأزمة المالية، إلى جانب القرارات الخاصة بنقل الصلاحيات، مشيدا بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة للارتقاء بالأداء المؤسسي.وخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات أهمها استمرار التواصل بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفريق الأداء المؤسسي في الوزارة لإقامة ورش تدريبية للفرق الساندة، بهدف دعم وتحفيز المبادرات التي من شأنها أن تسهم في نشر ثقافة الأداء المؤسسي وأهميته./ انتهى9

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