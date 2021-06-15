القبض على متهمين بالسرقة في ذي قار

2021/06/15 | 23:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار أعلنت مديرية اجرام الناصرية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على متهمين احدهما بسرقة مبلغ مالي والآخر بسرقة دراجتين ناريتين في محافظة ذي قار.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد ورود اخبار من المشتكي “ع.ك.ك” إلى شعبة مكافحة اجرام الناصرية عن تعرض داره إلى حادث سرقة مبلغ …

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