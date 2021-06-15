مجلس الوزراء يصوت على قرار يخص

2021/06/15 | 23:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على قرار

يخص أسرة نجم الكرة العراقية الراحل

أحمد راضي.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير

الثقافة حسن ناظم خلال مؤتمر صحافي، إن

"مجلس الوزراء صوت على تذليل احتياجات

أسرة

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