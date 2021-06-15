مدرب المنتخب العراقي يقدم تبريرات لضعف المستوى خلال مرحلة المجموعات من التصفيات

2021/06/15 | 23:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

باركَ مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، للاعبين التأهل للمرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 ، وكذلك ضمان التأهل الرسمي لنهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

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وقالَ كاتانيتش في المؤتمر الصحفي بعد مباراة إيران بحسب بيان للهيئة التطبيعية، وتلقى "ناس" نسخة منه، (15 حزيران 2021)، "مبارك لمنتخب إيران الفوز بعد تسجيل هدف وحيد والتأهل..



لقد حصلوا على فرصة وحيدة بالشوط الأول وسجلوا منها هدفاً، وهذه هي جودة الفرق القوية، وللاسف دائماً نستقبل أهدافاً من أخطاء".وأضافَ: " لعبنا بالشوط الثاني بشكل أفضل لأننا عرفنا اننا ضمنا التأهل، ولكننا استقبلنا هجمات مرتدة وهذا طبيعي، ويجب ان نتعلم من هزيمة اليوم".

وتابعَ مدرب منتخبنا الوطني :" أريد أن أبارك للاعبين التأهل للمرحلة النهائية..



تأهلنا بهذا الفريق المتاح"، لافتا الى ان "علي عدنان لم يلعب منذ سبعة أشهر، صفاء هادي لم يلعب منذ عام، ميمي وبشار لم يلعبا منذ شهر، واللاعبون المحليون الذين اشتركوا بدوري ابطال آسيا كانوا محبطين أيضاً".

ومضى بالقول: "ولهذا أنا سعيد بخطف ٦ نقاط، واليوم بهذه الظروف لعبنا ضد ثاني افضل فريق في آسيا، ولكن بصراحة هذا لن يكون كافياً بالمرحلة النهائية وأنا صادق بذلك، ستكون المهمة صعبة".

وأشار الى أنه "في العراق الجميع يريد ان يبرز عضلاته، فما حصل بين الاندية والاتحاد أمر مؤثر"، مبينا ان " أحد الاندية ارجع ٩ لاعبين من المنتخب بطريقة غير مسبوقة، حقاً قصتي مع المنتخب العراقي جميلة ومضحكة بالوقت نفسه".

وختمَ كاتانيتش حديثه في المؤتمر الصحفي :" إذا ما سنكون جاهزين للمرحلة القادمة أم لا، هذا أمر لا يعود لي، هناك تواريخ محدودة وأيام فيفا، فإذا وفروا اللاعبين لي لمدة شهر سنكون جاهزين، وبخلافه سأتابعهم فقط واستدعيهم، ولا استطيع فعل أكثر من ذلك، لو لم يلعب بعض اللاعبين مع انديتهم فمن الطبيعي سأبحث عن خيارات أخرى لو كانت لدينا".

وتأهل منتخبنا الوطني العراقي، مساء الثلاثاء، إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم رغم خسارته أمام إيران بهدف وحيد في ختام مباريات مرحلة المجموعات.

وسجل نجم المنتخب الإيراني سردار أزمون هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة الخامسة والثلاثين من الشوط الأول.

ولم يتمكن المنتخب العراقي من تعديل الكفة والخروج من مرحلة المجموعات متصدراً.

وتأهل المنتخب العراقي مستفيدا من خسارة الأردن أمام أستراليا.

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