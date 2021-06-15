مخاطر البعد الديني في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي - عبدالله تركماني

2021/06/15 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني مخاطر البعد الديني في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي إنّ أخطر تطورات الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو تنامي أهمية البعد الديني، وقد كانت سنة 1967، وما حملته من انتصار إسرائيلي على العرب، بمثابة معلم في هذا المنظور.



فللمرة الأولى وقع " كامل أرض إسرائيل "، وفي جملتها القدس بكاملها و" جبل الهيكل "، تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.



وقد اعتبر ذلك توكيداً لـ " الرضى الإلهي "، ودليلاً على صحة ......





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