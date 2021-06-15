2021/06/15 | 23:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أسماء مرشحيه لتمثيل الولايات المتحدة في إسرائيل وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والمكسيك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يعلن أسماء مرشحيه لتمثيل الولايات المتحدة في إسرائيل و"الناتو" والمكسيك) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يعلن أسماء مرشحيه لتمثيل الولايات المتحدة في إسرائيل و"الناتو" والمكسيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).