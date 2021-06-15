بالوثائق..المفوضية تستبعد 226 مرشحا من الانتخابات

2021/06/15 | 23:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حرمان 226 مرشحا من خوض الانتخابات المقبلة، لشمولهم بقرارات المسائلة والعدالة.

وحسب وثائق صادرة عن المفوضية حصل موقع NRT على نسخة منها اليوم، (15 حزيران 2021)، أنه "تقرر شمول الذوات المدرجة أسماؤهم في القوائم المرافقة ربطا والتي تبدأ بالتسلسل 1 (أحمد حسام الدين أحمد عايد الحيالي) وتنتهي بالتسلسل 226 (يونس زينو حمد خليل النعيمي) بإجراءات قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008".

وأضافت الوثيقة، أنه "وحسب المواد القانونية المؤشرة إزاء اسم كل منهم وحرمانهم من الترشح للانتخابات النيابية لسنة 2021 ولهم حق الطعن أمام هيئة التميز".

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