2021/06/15 | 23:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي، اليوم الثلاثاء، إن حزب جبهة التحرير الوطني، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوز أكبر الأحزاب السياسية بانتخابات الجزائر النيابية المركز الخبري الوطني.

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