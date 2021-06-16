تعرّف على المنتخبات الآسيوية المتأهلة للتصفيات النهائية لكأس العالم

2021/06/16 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

المنتخبات التي تأهلت للمرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 هي:اليابانايرانأسترالياكوريا الجنوبيةالعراقالإماراتفيتنامالصينسورياعمانالسعوديةلبنان

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