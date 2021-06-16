الاتحاد الاسيوي يعلن المنتخبات المُتأهلة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022

2021/06/16 | 00:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم المنتخبات المُتأهلة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وهي كل من سوريا والسعودية و الإمارات و اليابان واستراليا وكوريا الجنوبية و فيتنام و عمان والعراق وايران و الصين و لبنان./انتهى9

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