2021/06/16 | 00:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أشاد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، اليوم الثلاثاء، بإدارة مصرف التمنية الدولي خلال زيارته إلى مبنى المصرف.وحظيت الزيارة باهتمام واسع من قطاع المال والاعمال في العاصمة بغداد بشكل خاص والعراق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ البنك المركزي يشيد بأداء مصرف التنمية الدولي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البنك المركزي يشيد بأداء مصرف التنمية الدولي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البنك المركزي يشيد بأداء مصرف التنمية الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).