2021/06/16 | 00:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع انتهت فعاليات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة، لبطولتي كأس الأمم الآسيوية 2023، وكأس العالم 2022.وأسدل الستار بشكل رسمي عن المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة الثالثة والنهائية من التصفيات، حيث يتأهل المنتخبات المتصدرة بشكل مباشر إلى كأس آسيا 2023، بجانب أفضل 5 منتخبات حصلوا على المركز الثاني.المنتخبات التي أنهت التصفيات في صدارة مجموعتها سوريا من المجموعة الأولى، وأستراليا من المجموعة الثانية، وإيران من المجموعة الثالثة، والسعودية من المجموعة الرابعة، وقطر من المجموعة الخامسة، واليابان من المجموعة السادسة، والإمارات من المجموعة السابعة، وكوريا الجنوبية من المجموعة الثامنة.بينما المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة الثانية من تصفيات آسيا وترتيب أفضل مركز ثاني إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة آسيا هي منتخبات الصين والعراق وعمان وفيتنام ولبنان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا والمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا والمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).