رونالدو يستمر في الارقام القياسية و الديوك الفرنسية تصيح امام الماكنات الألمانية

2021/06/16 | 00:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – رياضة في لقاء حسم في العشر دقائق الاخيرة من المباراة تغلب المنتخب البرتغالي على المنتخب المجري بثلاثية نظيفة في مباراة كان سيدها القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيله ركلة جزاء و هدف من خلال جملة تكتيكية منتظمة.وفي القمة الفرنسية الألمانية استطاع المنتخب الفرنسي الحصول على نقاط المباراة الثلاث و بذلك تصدر المنتخب البرتغالي …

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