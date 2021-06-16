هوملز يسجل هدفا في مرماه.. فرنسا تهزم ألمانيا في

2021/06/16 | 00:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الألماني ماتس هوملز هدفا في مرماه، ما حقق الفوز للخصم فرنسا 1-0 في مواجهة للفريقين بمدينة ميونيخ الألمانية ضمن مباريات "يورو 2020" يوم الثلاثاء.

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