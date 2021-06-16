قتلى من الجيش العراقي بتفجير شرقي البلاد

2021/06/16 | 00:28 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيام قوة أمنية بتطويق مكان التفجير (فرانس برس)

تعرضت دورية عسكرية عراقية، ليل الثلاثاء- الأربعاء، إلى تفجير بعبوة ناسفة في محافظة ديالى شرقي البلاد، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجيش العراقي.

وقالت مصادر أمنية في ديالى أن التفجير استهدف سيارة عسكرية "همر" في قرية الزهاوي جنوب غرب مدينة بعقوبة (مركز محافظة ديالى)، موضحة لـ"العربي الجديد" أن التفجير تسبب بمقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين.

وأشارت المصادر إلى قيام قوة أمنية بتطويق مكان التفجير، وفرض إجراءات أمن مشددة بحثاً عن الفاعلين.

وعلى الرغم من العمليات العسكرية المتكررة التي أطلقتها القوات العراقية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال ينفذ هجمات في مناطق متفرقة من البلاد، أوقع بعضها قتلى وجرحى من قوات الأمن والبشمركة و"الحشد الشعبي" والمدنيين.

وقالت الاستخبارات العسكرية العراقية، الثلاثاء، إنها تمكنت من القبض على أبرز عناصر تنظيم "داعش" في مدينة الموصل شمالي البلاد، موضحة أن الشخص الذي ألقي القبض عليه يدعى "مزاحم"، وهو أحد عناصر ما كان يسمى بـ"الشرطة الإسلامية" لتنظيم "داعش" الإرهابي في المدينة، وهو مطلوب وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأعلنت السلطات العراقية في بغداد، الثلاثاء، عن اعتقال 13 مسلحاً من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في عمليات متفرقة نفذتها قوات الأمن بمدن شمالي وغربي البلاد خلال اليومين الماضيين.

ووفقاً لبيان عسكري عراقي، فقد تمكنت السلطات من اعتقال 10 أعضاء في بتنظيم "داعش"، في محافظات كركوك وصلاح الدين والأنبار والعاصمة بغداد، بينما جرى اعتقال ثلاثة آخرين في نينوى، شمالي البلاد، خلال عمليات متفرقة نفذتها قوات الأمن العراقية.

وأطلقت القوات العراقية، الاثنين، عملية عسكرية جديدة لتعقب بقايا تنظيم "داعش" في محافظتي نينوى وصلاح الدين شمالي البلاد، سميت "أسود الجزيرة الثانية".

وأشارت خلية الاعلام الأمني العراقية، في بيان سابق، إلى "اشتراك قيادة القوات البرية، والقيادات الملحقة بها، في تنفيذ عملية أسود الجزيرة الثانية"، موضحة أن العملية العسكرية انطلقت بإسناد جوي من قبل القوة الجوية العراقية، بأكثر من 10 محاور للبحث عن عناصر تنظيم "داعش" في المناطق المستهدفة.

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