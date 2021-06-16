إصابة ثلاثة أشخاص بـ'دكات عشائرية' جنوبي بغداد

2021/06/16 | 00:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بإصابة ثلاثة أشخاص بـ"دكات عشائرية" جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "7 دكات عشائرية وقعت ضمن منطقة ابو دشير وحي الصحة في منطقة الدورة استخدمت فيها الاسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأضاف المصدر أن "ثلاثة اشخاص اصيبوا بسبب هذه الدكات".

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