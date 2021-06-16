الإعلام الأمني تعلن اسقاط طائرة مسيرة جنوب شرقي بغداد

2021/06/16 | 00:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن اسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات جنوب شرقي بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إن "قيادة عمليات بغداد تتمكن من اسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد ببغداد".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الثلاثاء، بسقوط طائرة مسيرة جنوب شرقي بغداد.

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