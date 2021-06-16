اسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في بغداد

2021/06/16 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات قرب معسكر الرشيد ببغداد.وذكرت الخلية في بيان مقتضب ان "قيادة عمليات بغداد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد ببغداد".

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