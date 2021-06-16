فرنسا تتجاوز المانيا بهدف عكسي

2021/06/16 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

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تجاوز المنتخب الفرنسي نظيره الألماني بملعبها الشهير اليانز أرينا بهدف عكسي عندما اخطأ مدافعها هاملز في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

وبذلك تتصدر البرتغال المجموعة F بعد فوزها على المجر بثلاثة أهداف دون مقابل و تليها فرنسا.

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