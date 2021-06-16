اسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات جنوبي بغداد

2021/06/16 | 00:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني عن اسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد ، جنوبي بغداد ، من قبل قوات قيادة عمليات بغداد "./ انتهى9

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