استشهاد شرطي في هجوم لداعش شمال شرق بعقوبة

2021/06/16 | 00:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / استشهد شرطي في هجوم لداعش على نقطة امنية شمال شرق بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان شرطيا استشهد في هجوم لداعش باسلحة القنص ، استهدف نقطة امنية قرب بساتين قرية / عبد الحميد /بضواحي ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة ".واضاف :" ان قوة امنية شرعت بعملية تمشيط واسعة في المنطقة "./انتهى

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