إسقاط طائرة مسيرة ثانية في منطقة الكرطان جنوبي بغداد

2021/06/16 | 00:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، إسقاط طائرة مسيرة ثانية في منطقة الكرطان جنوبي العاصمة بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تمكنت أيضاً من إسقاط طائرة مسيرة ثانية في منطقة الكرطان جنوبي العاصمة بغداد ضمن قاطع اللواء السابع بالشرطة الاتحادية".وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات قرب معسكر الرشيد ببغداد.وذكرت الخلية في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "قيادة عمليات بغداد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد ببغداد".

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