الإعلام الأمني: إسقاط طائرة مسيرة ثانية جنوبي بغداد

2021/06/16 | 00:43 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني

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القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تتمكن أيضاً من اسقاط طائرة مسيرة ثانية في منطقة الكرطان جنوبي العاصمة بغداد ضمن قاطع اللواء السابع بالشرطة الاتحادية..



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١٦ حزيران ٢٠٢١

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