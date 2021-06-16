"مشتريات مشبوهة واستهداف معارضين".. تقرير استخباراتي يحذر من أنشطة إيران في ألمانيا

2021/06/16 | 00:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرض تقرير للاستخبارات الاتحادية الألمانية المساعي الإيرانية الحثيثة للحصول على التكنولوجيا "بشكل غير مشروع" من أجل تطوير برنامجها النووي والصاروخي، واستهداف المعارضين الذي يعيشون في ألمانيا أو يزورون بلادهم، وزيادة أعداد مؤيدي حماس وحزب الله في ألمانيا

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