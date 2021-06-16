2021/06/16 | 01:00 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الثلاثاء، إسقاط طائرتين مسيّرتين، إحداها مفخخة جنوب بغداد.

مادة اعلانية

وأضافت المعلومات أن طائرة مسيرة تم إسقاطها كانت تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد.

كما نقلت وسائل إعلام محلية بأنه سُمع دوي انفجار ضمن منطقة الزعفرانية، وتبين سقوط طائرة مسيرة ضمن منطقة معسكر الرشيد"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحداها مفخخة.. إسقاط طائرتين مسيّرتين في بغداد) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحداها مفخخة.. إسقاط طائرتين مسيّرتين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).