إسقاط طائرة مسيرة ثانية جنوبي بغداد

2021/06/16 | 01:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، إسقاط طائرة مسيرة ثانية في منطقة الكرطان جنوبي العاصمة بغداد.وذكرت الخلية في بيان ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تمكنت أيضاً من إسقاط طائرة مسيرة ثانية في منطقة الكرطان جنوبي العاصمة بغداد ضمن قاطع اللواء السابع بالشرطة الاتحادية".وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات قرب معسكر الرشيد ببغداد.وذكرت الخلية في بيان، ان "قيادة عمليات بغداد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد ببغداد".

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