حريق كبير بسوق شعبي في بعقوبة

2021/06/16 | 01:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اندلع حريق كبير في سوق شعبي غربي بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان حريقا شب في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في سوق المفرق الشعبي غربي بعقوبة .وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران التي التهمت عددا من محال بيع المواد الغذائية ، في حادث هو الثاني من نوعه خلال 48 ساعة "./ انتهى

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