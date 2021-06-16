اسقاط طائرة مسيرة ثانية جنوبي بغداد

2021/06/16 | 01:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اسقطت قوات قيادة عمليات بغداد، طائرة مسيرة ثانية في منطقة الكرطان جنوبي بغداد .وكانت خلية الاعلام الامني اعلنت في وقت سابق الليلة ،عن اسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد جنوب شرقي بغداد ./ انتهى

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