الإعلام الأمني تعلن اسقاط 'مسيرة ثانية' جنوبي بغداد

2021/06/16 | 01:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، عن اسقاط طائرة مسيرة ثانية جنوبي بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تتمكن أيضاً من اسقاط طائرة مسيرة ثانية في منطقة الكرطان جنوبي العاصمة بغداد ضمن قاطع اللواء السابع بالشرطة الاتحادية".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، قبل قليل، عن اسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات جنوب شرقي بغداد.

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