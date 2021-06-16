لجنة المسابقات تحدد موعد نهائي كأس العراق بين الزوراء والجوية

2021/06/16 | 01:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حددت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي موعد إقامة المباراة النهائية من بكولة كاس العراق بين فريقي الزوراء والقوة الجوية.

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وقررت اللجنةُ بحسب بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (16 حزيران 2021)، "إقامة نهائي بطولة كأس العراق للموسم 2020 _2021 بين فريقي الزوراء والقوة الجوية يوم الجمعة الموافق (16 /7 /2021) على ملعب الشعب الدولي".

وكان فريقا الزوراء والقوة الجوية قد تأهلا إلى نهائي بطولة الكأس بعد فوز الأول على فريق الحدود بركلات الترجيح، فيما حقق الثاني الانتصار على فريق الكرخ بهدفين مقابل هدفٍ واحد.

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