الطريق إلى المناعة المجتمعية

2021/06/16 | 01:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الحلقة تناقش أهم الإجراءات المتخذة لتحقيق المناعة المجتمعية في العراق، ونسبة الإقبال على اللقاح، وخطط وزارة الصحة لمكافحة كورونا.

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