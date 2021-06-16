غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني

2021/06/16 | 01:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عادت التوترات إلى قطاع غزة الفلسطيني إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع تابعة لحركة "حماس".

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وشنّ سلاح الجوّ الإسرائيلي ليلة الثلاثاء على الأربعاء (16 حزيران 2021)، غارات جوية استهدفت مواقع عدّة في قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت المصادر أنّ "الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت موقعين للتدريب تابعين لكتائب عزّ الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أحدهما في مدينة خان يونس في جنوب القطاع، والآخر جنوبي مدينة غزة، في حين لم يبلّغ في الحال عن وقوع إصابات".

وهذه هي الضربة الإسرائيلية الأولى في القطاع منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى 11 يوما من القتال الشهر الماضي.

وتتزامن هذه الغارات بعد ثلاث ليال من تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها ورحيل نتنياهو.

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