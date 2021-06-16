ردا على إطلاق بالونات حارقة.. غارات إسرائيلية على

2021/06/16 | 01:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة الحرة بوقوع غارة إسرئيلية على موقع تدريبي تابع لحركة "حماس"، جنوب قطاع غزة، ليل الأربعاء الخميس، ردا على إطلاق بالونات حارقة من غزة باتجاه مزارع إسرائيلية

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