العراق: إسقاط طائرتين مسيرتين في بغداد إحداهما تحمل متفجرات

2021/06/16 | 02:01 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأتي الهجوم بعد أقل من يومين على هجوم استهدف معسكرا للأميركيين (مرتضى السوداني/الأناضول)

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية، بعد منتصف ليل الثلاثاء– الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين، إحداهما تحمل متفجرات فوق العاصمة بغداد، بعد أقل من يومين على هجوم بطائرة مسيرة استهدف فجر الإثنين معسكراً يضم قوات أميركية منضوية ضمن التحالف الدولي غربي العاصمة.

وقالت الخلية، في بيان، إن قيادة عمليات الجيش في بغداد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد في بغداد، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

قيادة عمليات بغداد تتمكن من اسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد ببغداد pic.twitter.com/tr43FVGjaJ

— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) June 15, 2021

وبعد أقل من نصف ساعة، أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان منفصل، قيام قوة تابعة لقيادة عمليات الجيش في بغداد بإسقاط طائرة مسيرة ثانية في منطقة الكرطان جنوب بغداد.

القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تتمكن أيضاً من اسقاط طائرة مسيرة ثانية في منطقة الكرطان جنوبي العاصمة بغداد ضمن قاطع اللواء السابع بالشرطة الاتحادية..



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— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) June 15, 2021

وشهدت المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي، غربي العاصمة العراقية، والذي يتعرض لهجمات متكررة بصواريخ الكاتيوشا، انتشاراً أمنياً مكثفاً، بحسب ضابط في وزارة الداخلية العراقية، أكد لـ"العربي الجديد" أن قوة عراقية خاصة انتشرت في محيط المطار، كما جرى تسيير دوريات أمنية إضافية على الطريق السريعة التي تربط منطقة المطار بالمنطقة الخضراء الحكومية المحصنة.

وتبنّت ميليشيا مسلحة تطلق على نفسها اسم "فصيل المقاومة الدولية"، الثلاثاء، عملية تفجير استهدفت سيارات تابعة للقوات الأميركية في بغداد، متحدثة عن سقوط قتلى خلال التفجير.

ونشرت وكالة "مهر"، الإيرانية بياناً لميليشيا "فصيل المقاومة الدولية"، وهي إحدى الفصائل المسلحة التي برزت أخيراً في العراق، ويعتقد أنها مرتبطة بميليشيا "كتائب حزب الله"، قالت فيه: "من منطلق عملنا الشرعي ضد الاحتلال الأميركي، تمكنا من عملية نوعية داخل محصنات الاحتلال داخل مطار بغداد في الحادية عشرة مساء الإثنين".

وأوضح البيان أنّ "العملية استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي للقوات الأميركية، يضم أربع سيارات جرى إعطاب إحداها"، وزعم البيان إيقاع قتلى وجرحى في صفوف القوات الأميركية.

وتعرّض رتل تابع للتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، لتفجير بعبوة ناسفة غربي بغداد، ليل الإثنين - الثلاثاء.

ولم تصدر السلطات العراقية توضيحاً رسمياً بشأن التفجير، كما لم تتحدّث عن وقوع خسائر بشرية كما ورد في بيان الفصيل المسلح، إلا أنّ مسؤولاً أمنياً عراقياً في بغداد قال إنّ "بيانات عدة لمليشيات مسلحة غير صحيحة وتستهدف الإثارة".

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