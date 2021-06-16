الإعلام الأمني العراقي تعلن اسقاط

2021/06/16 | 02:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الاربعاء، عن اسقاط طائرة مسيرة ثانية جنوبي بغداد....

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