تفكيك العقل الأوروبي - محمد عادل زكى

2021/06/16 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عادل_زكى الفرضية المنهجية الَّتي نطرحها هنا هي أن الحضارة الأوروبية تتألَّف من ثلاثة مكونات مترابطة، بل متلاحمة، تلك المكونات هي:- المسيحية الرُّومانية، بعبارةٍ أدق: النصرانية بعد رَوْمَنَتها؛ - المجد الرُّوماني، الَّذي سيرثه المحارب الجرماني؛- العلم اليوناني، الوريث التَّاريخي لعلوم الحضارات الشرقية القديمة.



ولنتعرَّف الآن إلى كل مُكوّن من هذه المكونات بالقدر الَّذي يُسعفنا في سبيلنا ل ......





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