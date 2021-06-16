الجمعة المقبل.. «القشلة» تفتح أبوابها

2021/06/16 | 02:21 - المصدر: الصباح

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بغداد: اسراء السامرائي

تستعدّ وزارة الثقافة والسياحة والآثار لافتتاح مبنى القشلة التراثي الجمعة المقبل أمام المواطنين والرواد المثقفين بعد إغلاقه منذ بدء جائحة كورونا وذلك لإعادة الحياة إلى المواقع التراثية المجاورة لشارع المتنبي.



وقال مسؤول الإعلام في الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة للوزارة حاكم الشمري لـ"الصباح": إنَّ "الهيئة أعدَّت خطة لإعادة افتتاح مبنى القشلة التراثي أمام المواطنين والرواد والمثقفين بعد إغلاقه منذ بدء الجائحة"، كاشفاً عن أنَّ "الأيام المقبلة ستشهد افتتاح المتحف العراقي لاستقبال الزائرين من جميع الفئات، بعد إنجاز الأعمال الترميمية داخل الموقع وتأهيل الحدائق لاستقبال رواده".

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