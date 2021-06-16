شبكة الإعلام تدعو إلى تنظيم عمل مؤسسات الدولة

2021/06/16 | 02:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أكدت شبكة الإعلام العراقي، أمس الثلاثاء، أنّها المعنيَّة بتمثيل العراق في المحافل الدولية في ما يتعلّق بالشؤون الإعلامية، بينما دعت إلى تنظيم عمل مؤسسات الدولة بعيداً عن التدخلات وفقدان المركزية.

وأوضح بيان لهيئة أمناء ورئاسة شبكة الإعلام العراقي، أنَّ "وزارة الخارجية العراقية وجَّهت الدعوةَ إلى هيئة الإعلام والاتصالات لتمثيل العراقِ في اجتماع وزراء الإعلام العرب المنعقد داخل مقرّ الجامعة العربية في القاهرة".

وأضاف البيان أنَّ "مهمة هيئة الإعلام والاتصالات تنحصرُ في توزيع وتنسيق ذبذبات البث ومنح التراخيص والتسعير وتنظيم الاتصالات كما ورد في قانونِها وليستْ مهمتها صياغة السياسة الإعلامية وخطابها أو صناعة المضمون الذي يعدّ في صلب اختصاصِ شبكة الإعلامِ العراقي التي نصَّت التعليمات المركزية بعد العام 2003 على أنْ تكون الشبكة وريثة وزارة الإعلام المنحلة وهو ما أكدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء في كتابها المرقم 29823 في 17/ 9/ 217 الذي أشار إلى أنَّ الشبكة هي المعنية بتمثيل العراق في المحافل الدولية في ما يتعلق بالشؤون الإعلامية".

وتابع البيان أنَّ "وزارة الخارجية ما زالت تصرّ على توجيه الدعوة للهيئة"، داعياً "الجهات ذات العلاقة، سواء رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء ووزارة الخارجية إلى تنظيم آلية عمل وزارات ومؤسسات الدولة بما ينسجم مع واجبات كل جهة بعيداً عن التداخلات وفقدان المركزية والتخصص، واحترام التعليمات والضوابط والقوانين النافذة".

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