2021/06/16 | 02:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رسائل بريد إلكتروني مسربة أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، "ضغط" على وزارة العدل، خلال الأسابيع الأخيرة في منصبه، للانضمام إلى جهوده لإلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي أجريت، العام الماضي، وأظهرت فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثائق جديدة تظهر "ضغط" ترامب على وزارة العدل أثناء سعيه لإلغاء نتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثائق جديدة تظهر "ضغط" ترامب على وزارة العدل أثناء سعيه لإلغاء نتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).