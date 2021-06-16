2021/06/16 | 03:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقالت إذاعة تابعة لحركة حماس إن طائرة إسرائيلية هاجمت معسكرا للتدريب في قطاع غزة.وأوضحت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس أنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت موقعين للتدريب تابعين لكتائب عزّ الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أحدهما في مدينة خان يونس في جنوب القطاع والآخر جنوبي مدينة غزة، في حين لم يبلّغ في الحال عن وقوع إصابات.المصدر: سكاي نيوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غارات إسرائيلية تستهدف مواقع لحماس في قطاع غزة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غارات إسرائيلية تستهدف مواقع لحماس في قطاع غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).