"الصحة العالمية" تحذر من "تسونامي" يهدد ملايين الأطفال والحوامل

2021/06/16 | 04:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمة الصحة العالمية في تقرير هو الأول من نوعه إلى اتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لحماية ملايين الأطفال والمراهقين والنساء الحوامل في جميع أنحاء العالم الذين تتهدد الأخطار صحتهم بسبب المعالجة غير النظامية للأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية في النفايات

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